Cinemadamare, proiezione di 25 cortometraggi ispirati a Pisa

Saranno 25 i cortometraggi che martedì 9 agosto verranno proiettati, nel Parco delle Concette a Pisa, in occasione della Weekly Competition di Cinemadamare. I registi che nell’ultima settimana hanno girato i loro film su tutto il territorio di Pisa, oltre che dall’Italia (12), provengono: 3 dalla Francia, 1 dall’America, 1 dal Brasile, 1 dall’Albania, 1 dal Libano, 1 dallo Zimbabwe, 1 dal Cile, 1 dalla Lituania, 1 dalla Svezia, 1 dalla Russia, 1 dal Portogallo.

La città di Pisa per il secondo anno di fila, e con ancor più partecipazione dello scorso anno, dunque, è diventata il set dei film di 62 giovani cineasti di Cinemadamare, provenienti da oltre 40 paesi diversi, di tutti i continenti per la sesta settimana del Campus, che viaggia in tutta Italia.

Attesi tutti i turisti e i cittadini pisani che potranno finalmente assistere ai film girati nell’ultima settimana in città, in cui registi, attori, fonici e direttori della fotografia hanno creato molti set cinematografici a cielo aperto a partire da mercoledì 3 agosto scorso.

I giovani autori, italiani e stranieri, sono stati iper-ispirati da un luogo così pregno di storia e suggestione. I cineasti hanno utilizzato nei loro lavori le zone caratteristiche e d’impatto, con dei risultati oltre ogni aspettativa, sfruttando al meglio le bellezze che la città di Pisa sa regalare a partire dal celeberrimo Campo dei Miracoli con l’iconica Torre Pendente, continuando con la suggestiva vista dei Lungarni di Pisa fino alla regalità di Palazzo Reale.

Ecco, in dettaglio, i nomi e le nazionalità dei registi che hanno trasformato Pisa in un immenso set a cielo aperto, nell’ultima settimana: Iokasti Petsimeris, Mariko Kieffer e Edouard Lemiale dalla Francia; Trisha Young dagli Stati Uniti; Isadora Lima dal Brasile; Mateo Cili dall’Albania; Jennifer Alfikany dal Libano; Faith Riyano dallo Zimbabwe; Agustin Munoz dal Cile; Deimante Vilkelyte dalla Lituania; Karin Jonsson dalla Svezia; Roman Katyshkin dalla Russia; Rute Duarte dal Portogallo. Gareggiano invece per l’Italia: Bex Di Maggio, Lorenzo Baldi, Giuseppe Circelli, Flaviano Vasselli, Aurora Staro, Marzio Valdambrini, Giuditta Ticci, Flamina Trapani, Iacopo Di Luzio, MariaChiara Tiberia, Luca De Benedetti, Andrea Marra.

Tutti i filmmaker hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato moltissime sceneggiature originali, che renderanno la competizione ancora più avvincente. L’ex Repubblica Marinara ha avvolto i giovani cineasti italiani e stranieri offrendo diverse location e storie da poter utilizzare come base dei propri cortometraggi. L’enorme varietà di luoghi offerti, unito al suo fascino unico al mondo, hanno reso possibile un connubio difficilmente replicabile che ha permesso ai filmmakers partecipanti di realizzare dei lavori di altissimo livello.

L’appuntamento è per martedì 9 agosto alle ore 21:00 presso il Parco delle Concette per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati, dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa