Furti in appartamento, arrestata banda di ladri seriali a Pisa

Ieri a Pisa la squadra mobile e la stradale di Pistoia, assieme ai colleghi di Pisa, hanno fermato 5 persone italo-serbe, tutte con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, nello specifico furto in abitazione, ricettazione del materiale rubato e furto delle targhe applicate sull’auto usata per compiere i furti in casa.

La base dove vivevano era al momento nel quartiere Cep di Pisa, ma l'auto usata è stata vista in varie zone delle province di Pistoia, Pisa, Firenze ma anche di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Verona. In quell'appartamentp è stato fatto l'appostamento che ha portato all'arresto, nonostante il tentativo di fuga.

I furti avvenivano mediante l’apposizione di targhe rubate sull’autovettura utilizzata per poi essere cambiate con la targa originale serba una volta rientrati nella base logistica di Pisa.

Durante la perquisizione della macchina, all’interno della quale è stato rinvenuto numeroso materiale provento di furto (preziosi, orologi, contanti), nonché arnesi da scasso ed un lampeggiante blu, ordinariamente in uso alle Forze dell’Ordine.

La successiva estensione della perquisizione all’abitazione dove domiciliavano i rei ha consentito di rinvenire anche in questo caso un ingente quantitativo di beni provento della loro attività tra cui gioielli, capi di abbigliamento, orologi di valore.

Gli arrestati si trovano al momento nel carcere di Pisa.