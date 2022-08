"Geofor non ritira l'organico", anche Castelfranco si lamenta

Si susseguono anche d'estate i disservizi di Geofor per il ritiro della raccolta differenziata porta a porta, specialmente l'organico che con le alte temperature emana sgradevoli odori al permanere del mastello fuori casa.

Stavolta a dire la sua è il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti. In un post su Facebook raccoglie le lamentele dei cittadini del comune che governa.

"Nelle ultime settimane - spiega Toti - abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti per il mancato ritiro dei rifiuti da parte di Geofor. Problemi che nel passato non si erano mai verificati, o quanto meno, non in questa entità. Per questo, dopo aver fatto alcune comunicazioni puntuali, ho scritto al Presidente di Retiambiente e all'Amministratore Delegato di Geofor per richiedere che i problemi siano risolti al più presto, per evitati futuri disagi per i quali riceviamo giuste lamentele dai cittadini".

"Sono all’ordine del giorno rimostranze per questo disservizio. Non si tratta più di casi isolati, come avvenuto in passato, ma situazioni sempre più frequenti che devono essere risolte rapidamente. Anche perché le persone pagano per avere un servizio che non viene erogato in modo corretto.

La maggiore difficoltà si presenta soprattutto in occasione del terzo passaggio per il ritiro dell'organico (prevista per i mesi di luglio ed agosto): ai consueti passaggi settimanali previsti il lunedì ed il venerdì ne è stato aggiunto uno, il mercoledì, in occasione del periodo più caldo che genera maggiori criticità".