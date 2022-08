Livorno festeggia i 101 anni di Vanda Bufalini

Lunedì 8 agosto saranno 101 le candeline che spegnerà la signora Vanda Bufalini, ultracentenaria livornese.

Nonna Vanda, infatti, è nata l'8 agosto 1921, a Cascina ma da sempre vive a Livorno.

Dopo una piccola parentesi come contabile, per anni, fino al 1982, ha gestito con il marito una oreficeria in via Ricasoli.

Ancora molto lucida si tiene costantemente informata su quanto accade in città e nel resto del mondo tramite i quotidiani e la tv.

Amante del mare, lunedì festeggerà l'importante traguardo con un aperitivo sui bagni Pancaldi circondata dall'affetto dei quattro pronipoti e del resto della famiglia.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti le farà recapitare una rosa con gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.