Offerte di lavoro a Empoli e Santa Croce: come candidarsi

LAUREATO/A IN STAGE CONTROLLO QUALITA'

La risorsa si occuperà di:

supervisionare la qualità dei prodotti finiti

verificare l'esistenza e il rispetto degli standard ISO

Il candidato ideale è in possesso di una laurea in chimica o ingegneria gestionale e si rende disponibile a periodi di stage.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/laureatoa-in-stage-controllo-qualita-129936/it/

MAGAZZINIERI MULETTISTI

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazzinieri-mulettisti-126728/it/

AUTISTA C- CQC

La risorsa si occuperà del trasporto della merce sul territorio regionale e occasionalmente del trasporto da e per l'aeroporto dei clienti di calibro internazionale che si recheranno in azienda. Solo di rado è richiesta disponibilità ad effettuare trasferte.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Possesso di patente C + CQC

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-c-cqc-129222/it/

RESPONSABILE MAGAZZINO WET BLUE

La figura si occuperà della gestione e supervisione del magazzino wet blue controllo qualità del pellame tramite fibra ottica e della relativa suddivisione del prodotto in base alla tipologia e al numero di difetti (prima scelta, seconda scelta, ecc.). E’ richiesta esperienza in ambito conciario ed, in particolare, in ambito wet blue.

Luogo di Lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile-magazzino-wet-blue-129205/it/

ADD. ALLA CUCITURA

Le risorse, in base al livello di esperienza e competenza nel settore e nelle mansioni della filiera produttiva, saranno adibite al ruolo di addetti alla cucitura. La risorsa ideale ha maturato una pregressa esperienze in settori affini e da' immediata disponibilità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-alla-cucitura-129192/it/

CAT. PROTETTE L.68/99 ART.18

Le posizioni offerte variano dall'ambito di segreteria/ufficio, receptionist e pulizie.

La ricerca è rivolta unicamente a candidati appartenenti alle categorie protette, con requisiti indicati nella legge 68/99 art.1 e art. 18.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cat-protette-l6899-art18-129198/it/

