Seano, aperto il prolungamento di Via Carlo Emilio Gadda

Aperto il prolungamento di Via Carlo Emilio Gadda, la strada che parte dall’area intorno alla biblioteca e alla Primaria di Seano e che adesso, sfociando su via Don Minzoni, contribuirà ad alleggerire dal traffico via Baccheretana .

Un altro tassello, questo, di quegli interventi che le Amministrazioni Prestanti hanno fatto e faranno con lo scopo di migliorare la qualità della vita della frazione più trafficata e popolosa del comune.

“Oggi, venerdì 5 agosto 2022, è un appuntamento speciale – ha commentato il Sindaco, Edoardo Prestanti, durante il taglio del nastro -. Aprire un nuovo tratto di strada significa migliorare la viabilità, rendendo più sostenibile il traffico per tutta Seano. La Baccheretana è un’arteria al centro di un viavai molto intenso e noi abbiamo puntato a rivedere tutta la mobilità in modo da migliorare la qualità della vita di ogni singolo abitante.

Alleggerire il traffico della Baccheretana senza però caricare troppo le zone residenziali è la sfida dell’Amministrazione Prestanti che nei prossimi mesi monitoreranno l’andamento di questo nuovo assetto per capirne le criticità ed eventualmente intervenire ancora correggendo il tiro.

“Si tratta di un traguardo importante e atteso da tempo – aggiunge il primo cittadino -. Ricordo quando venivo da studente qui, alla biblioteca di via Gadda e già sentivo parlare di questo tratto di strada da aprire. Non solo: sono tanti i seanesi che mi hanno

detto di aver sperato durante gli anni delle elementari dei propri figli di vedere aperto questo tratto e di avere adesso i figli all’università. Quindi oggi quel momento tanto atteso è arrivato e ne vado davvero fiero. L’Italia è un paese complesso, in cui è difficile iniziare nuove opere e chiudere vicende del passato, ma oggi festeggiamo proprio questo, frutto del lavoro iniziato dall’ex assessore ai Lavori Pubblici Stefano Ceccarelli e finito dall’attuale Chiara Fratoni”.

Questo di via Gadda è comunque solo un primo passaggio perché sono in previsione altre tappe per una messa in sicurezza complessiva di tutto il paese.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa