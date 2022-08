Minaccia l'ex compagna, poi incendia la rimessa

Ha minacciato la sua ex compagna e ha dato fuoco ad una struttura in legno nel cortile dell'abitazione di lei. Ubriaco si è poi messo alla guida finendo fuori strada. L'uomo, un 50enne di Foiano della Chiana, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri domenica sera.

La donna era in vacanza, ma ha allertato il 112 dopo alcuni messaggi di minaccia da parte dell'uomo, dove si annunciava anche la possibilità di incendiare la casa della donna. I militari si sono recati quindi sul posto trovando nel cortile solo scarpe bruciacchiate e una tanica di benzina vuota; poi hanno notato il 50enne transitare nella via e lo hanno raggiunto e fermato. Poco dopo, però, un'altra chiamata a 112 e ai vigili del fuoco segnalava l'incendio nella struttura in legno: l'uomo era tornato nell'abitazione della compagna e alcuni passanti lo avevano notato nell'intento di appiccare il fuoco.

Alla vista dei carabinieri l'uomo ha tentato la fuga, ma è finito fuori strada. Aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti. E' stato quindi arrestato su disposizione del sostituto procuratore Marco Dioni della procura di Arezzo in attesa dell'udienza di convalida che si svolgerà domani.