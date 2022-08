Morto Luigi Lucherini, primo sindaco di Arezzo di centrodestra

La scorsa notte è morto Luigi Lucherini, ex Sindaco di Arezzo.

Aveva 92 anni, lascia la moglie, due figli e i nipoti. Stimato professionista, entrò come liberale in Forza Italia, partito con cui venne eletto per la prima volta il 27 giugno 1999 e la seconda il 26 giugno 2004 al ballottaggio. Il suo secondo mandato amministrativo si interrompe per vicende legate ad un'inchiesta della procura aretina. I funerali si svolgeranno domani presso la Cattedrale di Arezzo alle ore 15.

Ecco come lo ricordano i deputati Stefano Mugnai e Maurizio D'Ettore: "Famoso e apprezzatissimo ingegnere, è stato anche fra l'altro Presidente del Sindacato Nazionale ingegneri liberi professionisti italiani. Un Uomo mosso da antichi e forti valori e che ha saputo dare lustro, e prestigio anche internazionale, in tanti anni di Amministrazione, alla Città di Arezzo"

"È stato e lo ricorderemo anche per questo: un lucido esempio di Buongoverno del Centrodestra, un Sindaco con la "S" maiuscola, di quelli che ha saputo regalare, con due grandi ed appassionate campagne elettorali unite ad altrettante vittorie, nuova speranza per Arezzo ed i suoi Cittadini. Lo ricorderemo anche per il suo impegno politico insieme a noi nel consolidare la proposta elettorale e politica di Forza Italia e del centrodestra unito in tutta la provincia di Arezzo e come esempio di capacità di governo per l'intera regione. Lucherini lascerà un vuoto enorme ed incolmabile nella comunità Aretina e per la politica locale e regionale. Che la terra ti sia lieve, Luigi."