Bus Autolinee Toscane, Lungomare By Night anche a Ferragosto in Versilia e Costa Apuana

Per Ferragosto, nonostante cada di lunedì, ci sarà, lungo la costa che da Marina di Carrara arriva fino a Torre del Lago, il LUNGOMARE BY NIGHT. Quindi anche chi avrà voglia di godere delle tantissime attrazioni che nella notte di metà agosto si ricorrono lungo la Versilia e la Costa Apuana, potrà farlo, in comodità e sicurezza, a bordo dei bus di Autolinee Toscane.

LUNGOMARE BY NIGHT, è Il servizio realizzato con Autolinee Toscane, dai comuni della Costa Apuana e della Versilia assieme alle amministrazioni provinciali di Lucca e Massa Carrara, per servire con mezzi pubblici per tutta la notte le località turistiche della costa delle due province.

Il servizio, del resto, sta incontrando un notevole interesse sia fra i residenti che fra i turisti, tanto che nel mese di luglio sono già diverse migliaia le persone che hanno scelto il bus per spostarsi lungo la costa. In media si va dalle 250 presenze il mercoledì e giovedì, alle 450-500 nel fine settimana.

Il servizio ha diverse utenze a seconda dell’orario.

Nei bus che partono per primi (dalle 19,30 in poi, e fino alle 22,30-23,20) si spostano soprattutto utenti che in direzione Viareggio o in direzione Massa o Carrara cercano locali per l’aperitivo e la cena e poi per fare ritorno verso casa.

Nelle ore più piccole i bus di AT si riempiono invece soprattutto di ragazze e ragazzi che usano il mezzo pubblico per raggiungere i locali della movida versiliese e apuana. Tanto che per la linea in partenza da Marina di Carrara verso la Versilia il venerdì e il sabato i mezzi a disposizione devono essere raddoppiati nella fascia oraria 22,30 - 00,30.

Un servizio di trasporto pubblico collettivo che così contribuisce a ridurre i rischi di incidenti stradali fra i giovani lungo la Costa che da Torre del Lago arriva fino a Marina di Carrara.

Il biglietto, infatti, permette con 5 euro (e si può fare direttamente a bordo) di spostarsi, per tutta la notta e fino alle 6 del mattino dopo (da quest'anno, sono stati creati collegamenti alle 00:10 e alle 5:00 da Marina di Carrara verso Carrara e Massa per evitare quanto succedeva nel 2019, cioè che chi tornava dalla Versilia non aveva collegamenti per il centro delle due città), lungo tutta la costa evitando così che le persone siano obbligate a usare il mezzo privato per andare a cena o a ballare, con evidenti ripercussioni positive sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza stradale, in particolare per i più giovani frequentatori della Versilia e della Costa Apuana.

Si ricorda che LUNGOMARE BY NIGHT, partito lo scorso 1° luglio andrà avanti fino al 28 agosto dal mercoledì alla domenica, oltre al servizio straordinario previsto per lunedì 15 agosto 2022, e prevede a partire dalle 19,15 e fino alle 6 del mattino successivo, fermate nei due sensi di marcia lungo le principali località turistico-balneari della Costa Apuana e della Versilia: Marina di Carrara Fossa Maestra, Paradiso, Partaccia; Pontile Marina di Massa, Piazza Bad Kissingen, Ronchi, Poveromo, Cinquale e poi Vittoria Apuana fino al pontile di Forte dei Marmi. Da qui poi è possibile salire sul bus che arriva fino a Torre del Lago toccando la Versiliana, Marina di Pietrasanta, Tonfano, Lido di Camaiore, Viareggio e, infine, Marina di Torre del Lago (qui tutti gli orari).

Per questo servizio notturno straordinario Autolinee Toscane ha decorato tre autobus: una decorazione con dei bei colori stile anni 70, con disegnate delle palme e un cielo notturno al tramonto.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa