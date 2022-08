In arrivo 6 milioni di euro per le scuole della Provincia di Prato

"Grazie al provvedimento fortemente voluto dalla Lega - afferma Diletta Bresci consigliera provinciale Lega - le scuole della Provincia di Prato beneficeranno di 6 milioni di euro provenienti dai fondi del ministero dell’Istruzione. Il piano consisterà nella trasformazione di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella realizzazione di laboratori per le professioni del futuro, ogni scuola potrà decidere, in autonomia, come utilizzare le risorse. I dirigenti scolastici, in collaborazione con l’animatore digitale e il team per l’innovazione, potranno costituire un gruppo di progettazione insieme a docenti e studenti per pianificare gli interventi.

La Lega - prosegue Bresci - ancora una volta si dimostra un partito attento alle esigenze concrete di cittadini e territori e questa opportunità data alle nostre scuole ne è la riprova. Mentre a sinistra spendono tutte le loro energie in chiacchiere e sulla spartizione delle poltrone, la Lega - conclude Bresci - va avanti a lavorare per i nostri cittadini come ha sempre fatto e con l’attaccamento al territorio che l’ha sempre contraddistinta".

Fonte: Ufficio Stampa