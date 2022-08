Prende a schiaffi 75enne per una mancata precedenza, denunciato

Alla guida del suo scooter aveva fatto un'inversione di marcia e aveva occupato l’altra corsia, probabilmente senza notare l’arrivo di un altro motociclo che viaggiava nella stessa direzione.

Fortunatamente la manovra non ha avuto alcuna conseguenza, ma è stata incredibilmente sufficiente a spingere il giovane 26enne elbano a superare quel ciclomotore condotto da un anziano signore, sbarrargli la strada, insultarlo pesantemente e infine colpire al volto il 75enne, causandogli importanti lesioni all’occhio, lasciandolo inerme sul margine della carreggiata e rimettendosi in marcia come se nulla fosse accaduto.

Dopo essere ricorso alle cure mediche al pronto soccorso dell’Ospedale di Portoferraio, dove è stata inizialmente diagnosticata una prognosi di gg. 15, poi prolungata, l’uomo ha immediatamente raggiunto la caserma per sporgere denuncia.

Anche grazie alla visione delle immagini riprese da sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni passanti, le indagini, prontamente avviate dai Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro, hanno permesso di identificare il giovane aggressore e deferirlo alla Procura per il reato di lesioni aggravate.