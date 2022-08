429, riapre in anticipo la variante di Certaldo dopo i lavori sui giunti

Alle 16 di oggi giovedì 11 agosto è tornata aperta e libera al traffico la variante di Certaldo della Strada Regionale 429 di Val d'Elsa, interessata nei giorni scorsi dal lavoro di sostituzione dei giunti di espansione. Lo annuncia il sindaco Giacomo Cucini, consigliere per la viabilità della MetroCittà di Firenze. "Abbiamo fatto il possibile per limitare i disagi che comunque erano inevitabili. La strada adesso riapre dopo aver fatto un lavoro risolutivo, in questi giorni verrà firmato anche l’accordo che vede Città Metropolitana intestarsi la gestione del ponte sull’Elsa in maniera da fare quanto prima manutenzioni e ripristini agli apparati murari e non solo, visto lo stato in cui è attualmente".