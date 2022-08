Brucia il Fiorentino, alemno 10 incendi di sterpaglie. Fiamme anche in Fi-Pi-Li e nell'Empolese Valdelsa

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, con la sede centrale e i distaccamenti distribuiti sul territorio, sono impegnati da questa mattina per diversi interventi a fronte di incendi di sterpaglie di cui si riporta elenco degli indirizzi:

Via Chiantigiana, Lastra a Signa,

Via di Castelletti, Signa,

Stradone dell'Ospedale, Firenze,

Via della Cascinaccia, Fucecchio,

Via Nuova Valdorme, Empoli,

Viale della Chimera, Firenze,

Via Guido Mammoli, Campi Bisenzio,

SP76 Via Samminiatese, Montaione

Via Chiantigiana, Lastra a Signa

Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, Lastra a Signa

Si segnala inoltre l’ incendio di sterpaglie in località Carmignano al confine con la provincia di Prato, dove l’incendio ha attraversato l'argine del fiume Ombrone e ha parzialmente interessato l'inizio del bosco sul versante Fiorentino. Sono intervenuti una squadra del distaccamento di Montemurlo, una botte della centrale del comando di Prato e tre automezzi dal comando di Firenze oltre al personale AIB della Regione Toscana.

Si sono verificati momenti di panico tra i villeggianti all'albergo Villa Castelletti minacciato dal fronte del fuoco dove è stata posizionata una squadra a presidio della struttura.