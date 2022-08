Furto di e-bike sul SentierElsa, denunciati in 3

Nelle settimane passate si sono verificati diversi furti ai danni di turisti e abituali frequentatori di SentierElsa.

La Stazione Carabinieri di Colle di Val d’Elsa, ha quindi iniziato ad effettuare frequenti servizi che hanno portato al deferimento alla Procura della Repubblica di Siena di due cittadini extracomunitari di origine marocchina, resisi responsabili del furto di due bici elettriche (e-bike) del valore complessivo di circa 5.000,00 (cinquemila) euro ai danni di cittadini belgi. Le bici, rinvenute in breve tempo, sono state riconsegnate ai proprietari con il ringraziamento e la riconoscenza dei turisti verso l’Arma.

Nell’ambito dei medesimi controlli è stato, inoltre, rinvenuto e restituito un telefono cellulare Apple iPhone di ultima generazione, del valore di circa 1.000,00 euro, sottratto ad un ragazzo fiorentino che era andato a trovare sollievo dall’afa della scorsa settimana presso il parco fluviale. Il rinvenimento del telefono ha portato all’identificazione ed alla denuncia a piede libero sempre alla Procura della Repubblica di Siena per ricettazione, di un cittadino extracomunitario kossovaro.

L’attività della Stazione Carabinieri, apprezzata dalla popolazione, proseguirà sia al SentierElsa che alle “Vene di Onci” per prevenire questo tipo di reati predatori che non permette ai cittadini di godersi il meritato riposo.