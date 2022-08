Usa carta di credito rubata per pagare al ristorante, denunciato

Originario della Brianza ma in vacanza sull’Isola d’Elba, è stato denunciato dai Carabinieri di Capoliveri perché ritenuto responsabile dell’indebito utilizzo di una carta di credito prepagata, oggetto di furto ai danni di una villeggiante pisana.

La giovane donna si è accorta che le era stato sottratto il portafogli dalla borsa solo una volta rientrata a casa, dopo una serata trascorsa in spiaggia con delle amiche, assieme a tanti altri ragazzi provenienti dalle varie strutture ricettive della nota località turistica di Morcone.

Il giorno successivo, però, in un noto ristorante della zona, il giovane denunciato ha tentato di pagare degli alimenti con quella carta di credito. Sono bastate meno di tre ore ai Carabinieri di Capoliveri per individuarlo, controllarlo e sorprenderlo con la carta di credito ancora in suo possesso.

Segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria labronica, il ventenne rischia da 1 a 5 anni di reclusione.