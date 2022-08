Disagi alla viabilità ferroviaria nell'Empolese Valdelsa, FdI: "Tre giorni drammatici. Pendolari esasperati"

Sono stati 3 giorni drammatici per i pendolari del trasporto ferroviario dell'Empolese-Valdelsa, nel totale silenzio dell'assessore regionale Baccelli. La sitiazione per i pendolari è talmente pesante che molti chiedono l'intervento, a loro tutela, del Difensore civico regionale.

Una situazione che era già grave di per se ed accentuata dalla chiusura della galleria Pellegrino, tra Firenze Statuto e Campo di Marte, per i lavori programmati tra il 7 ed il 27 agosto.

Sarebbe lunga, e purtroppo non esaustiva, la lista dei regionali cancellati o che hanno subito notevoli ritardi nei giorni scorsi Ci limitiamo solo all'episodio più grave, datato 10 agosto, che ha visto la cancellazione del regionale 19460 con l'annuncio al suo posto di un bus sostitutivo che, secondo quanto riportato dai pendolari sui social, non è invece stato approntato. Un servizio pubblico quindi non erogato.

Quello che è aberrante, oltre al silenzio assordante della regione Toscana, è che Trenitalia si mostra per l'ennesima volta incapace di gestire le situazioni di disagio, anche quelle di disagio programmato come nel caso dei lavori della galleria Pellegrino di questo periodo.

La situazione sembra davvero "a un binario morto", a un punto tale che molti pendolari invocano l'intervento del Difensore civico regionale. L'esasperazione sta crescendo sempre più, di pari passo con le criticità del trasporto ferroviario.

Federico Pavese, responsabile Fratelli d'Italia zona Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia