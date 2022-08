Stuprata da uno sconosciuto mentre rientrava in casa: la denuncia di una turista ventenne a Pisa

Sarebbe stata stuprata a Pisa da uno sconosciuto mentre rientrava a casa. È la denuncia di una turista tedesca ventenne, ospite di un'amica in un appartamento del centro di Pisa. I fatti risalirebbero allo scorso 10 agosto, intorno alle ore 19. La ragazza è andata in ospedale per farsi medicare, qui è scattato il codice rosa ed è partita una denuncia contro ignoti per violenza sessuale.

La ragazza ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita e minacciata con un coltello, poi l'uomo l'avrebbe spinta nell'appartamento per abusare di lei. Da quanto appreso la ragazza sarebbe riuscita a fornire elementi precisi e dettagliati in grado di aiutare gli inquirenti a individuare lo stupratore. Si sta cercando di capire, ad esempio, se le immagini delle telecamere abbiano potuto catturare qualcosa.