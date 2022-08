Trofeo Carlo Alberto Pellegrini, Marginone torna casa del ciclismo giovanile

Marginone torna a essere la casa del ciclismo con la 42ª edizione del Trofeo Carlo Alberto Pellegrini, rivolto a giovani atleti provenienti da tutta Italia: 130 i ciclisti iscritti per quella che sarà una giornata, lunedì, di sport e comunità.

Tutte le anime di Marginone, infatti, capitanate dall’Us Marginone Toscogas con il presidente Roberto Donati, e con la collaborazione del comitato paesano e con la Sagra del Cencio, sono impegnate ancora a una volta per regalare al pubblico spettacolarità, festa, bellezza e sport.

Dopo il successo dell’edizione speciale dello scorso anno, quando a Marginone furono organizzati i Campionati italiani individuali a cronometro per la categoria Allievi, ora la società punta a crescere ancora arrivando ad aggiudicarsi il titolo italiano per il Trofeo e a ospitare nuovi grandi appuntamenti nazionali.

Lunedì prossimo, 15 agosto, saranno i comuni di Altopascio, Montecarlo e Chiesina Uzzanese a essere attraversti dalla corsa, che quest’anno, per la prima volta, ha ottenuto anche un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Trofeo Carlo Alberto Pellegrini è infatti uno dei principali eventi sportivi che si svolgono sul territorio e rappresenta una delle principali competizioni del ciclismo giovanile toscano.

La partenza è alle 14 da Marginone: i ciclisti si troveranno ad affrontare 80 chilometri di percorso con cinque giri classici bassi e tre alti: in piantina attraverso Marginone, San Salvatore e Chiesina Uzzanese e poi in salita a Montecarlo.

Novità di quest’anno, poi, grazie alla collaborazione con la Us Toscogas Chiesanuova Uzzanese, sarà la Challenge Lucca-Pistoia, che metterà a confronto i risultati della gara di domenica 14 e quelli di lunedì 15. Al vincitore della Challenge verrà consegnata una maglia.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa