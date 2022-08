Tragedia nelle notte nel Pisano: turista cade in una scarpata e muore

Un 54enne è morto dopo esser caduto in una scarpata nella bassa Val di Cecina. Si tratta di un 54enne, un turista di origini tedesche. Si trovava a una festa privata in una casa con alcuni connazionali vicino a Riparbella, in provincia di Pisa.

Verso le 2.30 l'uomo e alcuni amici sono usciti per una passeggiata, stando alla ricostruzione dei carabinieri. In un momento in cui si trovava da solo, più distante dagli altri, il 54enne è caduto. Non si conoscono i motivi della caduta, ma il dislivello gli è stato fatale. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una fatalità.

Gli amici hanno sentito un tonfo e hanno subito dato l'allarme ma quando il personale del 118 è giunto sul posto l'uomo era già morto. Secondo testimonianze raccolte dai carabinieri, durante i festeggiamenti il clima era sereno e non vi sono stati litigi.

Il magistrato di turno ha disposto comunque il trasferimento della salma nel cimitero di Cecina in attesa dell'autopsia.