Appartamento in fiamme a Montalcino, nessun ferito

Un incendio ha colpito Montalcino nella mattinata di oggi, domenica 14 agosto. I vigili del fuoco ilcinesi sono intervenuti alle 9 in via dell'Aietta a seguito di un rogo in un appartamento situato in un edificio composto da 3 piani fuori terra.

L’incendio si è sviluppato all’interno del vano cucina. Al momento dell’evento non vi erano persone all’interno dell'appartamento. I vigili del fuoco dopo aver estinto l’incendio hanno effettuato la messa in sicurezza. Non risultano persone coinvolte.