Festa Rossa di successo: "Gran numero di presenze"

La Festa Rossa a Perignano di Lari di questo anno ha probabilmente fatto registrare nella sua terza serata il maggior numero di presenze in dieci anni di attività e attivismo.

La giornata è partita con un dibattito sull'esigenza di insorgere e far convergere le lotte, per ottenere risultati per tutti, per le persone e per l'ambiente, contro un nemico spesso più comune di quanto vogliono farci credere, al quale sono intervenuti rappresentanti di realtà locali e nazionali, come i No Base, i No tav, l'assemblea ecologista Toscana, l'ex gkn. Letteralmente presi d'assalto il ristorante a km 0, la pizzeria, il bar, lo stand panini e frati, nell'attesa dell'intervento dal palco di Dario Salvetti, ex GKN, e del concerto di Cisco e della Bandabardò.

Il dj set ha poi fatto ballare fino alla conclusione della serata, le mostre di pittura e fotografica hanno permesso a chi le ha visitate di riscoprire delle figure importanti nelle lotte di rivendicazione e conquista dei diritti, anche se meno note.

La libreria, i banchetti di artigianato e delle associazioni hanno fatto poi da cornice per compere e occasioni di informazione e sostegno a cause di giustizia sociale. Il campeggio attrezzato gratuito con i suoi ospiti, ha visto il tutto esaurito di tende.

La Festa, con i suoi contenuti mescolati a momenti di convivialità e divertimento, continua fino a lunedì prossimo con un grande programma, Mellow Mood e Diaframma, sempre a ingresso gratuito, sempre eco-sostenibile.



Associazione La Rossa