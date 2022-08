Ruba in un appartamento, i vicini se ne accorgono: arrestato

Ha provato a rubare in una casa di Pisa ma i vicini si sono svegliati e hanno chiamato la polizia. Un 28enne di origini albanesi è stato arrestato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto.

Verso l'1 dei rumori sospetti hanno svegliato gli inquilini di una palazzina in via Milano. Provenivano da una casa i cui padroni erano fuori per le vacanze.

La polizia è intervenuta e ha trovato il 28enne. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato fermato e ammanettato. Sul portone di ingresso dell’appartamento erano visibili delle forzature e piccoli frammenti di legno a terra.