Diluvio a Ferragosto, piogge torrenziali nell'Empolese Valdelsa

Le tanto attese piogge per questa secca estate sembrano essere arrivate tutte nella sera di Ferragosto. Sull'Empolese Valdelsa dalle 21 di lunedì si sono abbattuti forti temporali con tanto di tuoni e fulmini che hanno illuminato a giorno le case di chi è rimasto a casa senza partire per le ferie.

La situazione dalla Protezione civile dell'Empolese Valdelsa è al momento sotto controllo.

Si segnalano a Castelfiorentino punti con allagamenti sulla rotatoria di congiunzione fra Via Machiavelli e Via Masini (“del Locci”), e sulla strada Samminiatese di Dogana.

Fate attenzione se vi trovate a passare in macchina da questi punti; procedete con prudenza e a velocità moderata.

La Prociv è fuori per controllare le zone più critiche.

Stabbia sotto l'acqua

Una delle zone colpite sembra essere Cerreto Guidi, con allagamenti diffusi a Stabbia.

Così il sindaco Simona Rossetti alle 23: "Via Francesca Nord è allagata. Non si deve mettersi in macchina se non ci sono gravi necessità. Stanno arrivando i vigili del fuoco e i mezzi della protezione civile intanto per via Bercilli, via Acquerata, via Francesca Nord".

Nella mattina del 16 agosto, le operazioni continuano a Stabbia: "È necessario travasare l’acqua da questo campo al Vinciarello per abbassare il livello dell’acqua nelle abitazioni di via Francesca, delle traverse di via Bercilli e di via Mazzini. Per fare questo azioniamo una idrovora posizionata nel campo che butterà l’acqua nel Vinciarello. Stanotte non era possibile e alle quattro abbiamo dovuto interrompere perché il Vinciarello era pieno ed era tutto un lago. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato tutta la notte per aiutare a partire dai miei dipendenti e a tutte le squadre di Protezione Civile".

Poco lontano, a Carmignano, sono stati segnalati allagamenti nelle zone pianeggianti. Richieste al 115 arrivano anche da Empoli, nelle frazioni periferiche per garage allagati. Altre segnalazioni in campagna per rii che non riescono a contenere la tanta acqua caduta dal cielo in queste ore.

Aggiornamenti da Empoli

La piscina di Serravalle rimarrà chiusa per la giornata di oggi per la manutenzione dopo le forti piogge di oggi. Il sindaco Brenda Barnini ha fatto il punto della situazione su Facebook: "Il reticolo idraulico minore (rii e fossi ) ha tenuto bene di fronte all’enorme quantità di acqua arrivata. Segno che la pulizia e la manutenzione è stata fatta correttamente. Proprio da lì provengono quasi sempre i problemi più grossi durante le piogge (rio Santa Maria, Piovola, Piovolino, Bonistallo e altri ). Rifaremo ovviamente una verifica puntuale di ogni corso d’acqua minore in vista dell’autunno che si preannuncia pericoloso da questo punto di vista.

Ci sono stati diversi punti dove le fogne ma anche i collettori privati verso le fogne non sono riuscite a far defluire in tempo l’acqua che arrivava. Sono vicina ai cittadini che in queste ore sono alle prese con la pulizia di garage e scantinati e anche come Comune stiamo facendo il giro di tutti gli immobili a cominciare dalle scuole per verificare danni e interventi di pulizia da fare. I sottopassi della città si sono allagati ma con il lavoro dei volontari e delle pompe sono stati tutti liberati in poche ore.

Ci sono ancora in corso molti problemi relativi alla linea elettrica su cui sta intervenendo Enel, nel frattempo sono in giro le spazzatrici per rimuovere l’enorme quantità di foglie e aghi di pino che l’acqua di ieri sera ha fatto cadere e che hanno fortemente contribuito agli intasamenti puntuali. La dimensione delle fogne è progettata per una quantità di acqua che non è assolutamente quella caduta ieri sera in poche ore.

Faremo con la Giunta e i tecnici puntualmente una verifica dei punti che si sono allagati per capire quali interventi siano necessari e quali precauzioni prendere per il futuro.

Dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, stanno ricevendo molte richieste di intervento per danni provocati dall'acqua. Diversi i comuni colpiti. Ci sono strade invase dall'acqua, persone rimaste intrappolate nelle auto.

La situazione è in evoluzione.

Stessa situazione per altri comandi della Toscana appena possibile la situazione.

I dati sui mm di pioggia

Cerreto Guidi: cumulata di 59 mm in tre ore.

Empoli 62 mm in tre ore

Vinci 80 mm in tre ore

Montelupo Fiorentino: 48 mm in tre ore

Allagamenti e disagi a Bagno a Ripoli

A seguito del violentissimo nubrifagio che si è abbattuto questa notte sul territorio di Bagno a Ripoli, in particolare nella zona di Grassina - Antella - Capannuccia, si stanno verificando mancanze di corrente elettrica e fornitura di acqua che saranno ripristinate nel più breve tempo possibile.

Il sistema di protezione civile comunale e metropolitano è stato immediatamente attivato, presenti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operai comunali assieme a volontari che sono operativi senza sosta da ieri sera.

Hanno per fortuna “retto” le casse di espansione di Capannuccia che hanno permesso di gestire la piena del torrente Ema evitando conseguenze più gravi alla frazione di Grassina. La portata di acqua dell’Ema è arrivata in soli 45 minuti da zero a livello di emergenza.

Non hanno retto alcuni torrenti, fossi e borri minori che hanno causato i danni più gravi e su cui verificheremo eventuali responsabilità di privati ed Enti.

Dopo i primi interventi nella notte sono rientrato a Bagno a Ripoli per seguire direttamente sul posto le operazioni e ho chiesto a Regione toscana e Città Metropolitana di Firenze l’attivazione dello stato di emergenza.

Siamo tutti a lavoro per ripristinare al meglio e quanto prima la situazione.

Alle 10.30 seguirà dopo una riunione sul posto altri aggiornamenti.

Due frane a Carmignano

Dopo 5 mesi in cui non è caduta una goccia, stasera dati alla mano, c'è stata la precipitazione più intensa degli ultimi anni, con cumuli di 75,4 mm contro i 57,4 mm del novembre 2019.

Ci sono due frane in atto: una in via Marcignano e una in via castello,

I nostri volontari della protezione civile sono già in zona per delimitare l'area e rimuovere quanto più possibile i detriti

Con la Vab abbiamo controllato tutta la zona di Seano, intervenendo su alcune caditoie che erano occluse, nella fattispecie in via baccheretana, zona pista rossa

Da segnalare alcune assenza elettriche tra l'abitato di Seano, Colle e Bacchereto sulle quali ci stiamo tenendo in contatto con Enel

Per l'albero caduto in via Baccheretana zona cava, sono già intervenuti i vigili del fuoco ed è stato rimosso

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO