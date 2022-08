Frontale tra due auto, un morto e tre feriti in Versilia

Un tragico incidente ha portato alla morte di una persona in Versilia. Dopo lo scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite anche tre persone. Il fatto è avvenuto a Monticelli, tra Pietrasanta e Massa.

Alla guida di un'utilitaria era presente un uomo, deceduto nell'incidente; sull'altra auto una famiglia di tre persone, tutte portate in ospedale ma non in pericolo.

L'Anas ha chiuso l'Aurelia nei pressi di località Strettoia e deviato la circolazione stradale sulla viabilità secondaria. Accertamenti su cause e dinamica dell'incidente da parte della polizia municipale di Pietrasanta. Personale dell'Anas è sul posto per rendere transitabile la strada appena possibile.