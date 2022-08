Nubifragio a Firenze: sottopassi allagati, rami caduti e alberi danneggiati

Il nubifragio che ieri sera ha interessato anche la città di Firenze e ha fatto registrare vari allagamenti, soprattutto di sottopassi e cantine, e danneggiamenti al verde.

Tra gli interventi della centrale operativa della Polizia municipale numerosi controlli ai sottopassi (tra i quali Jan Palach, Guidoni, via Bosio, via Livorno). Sono stati segnalati tre alberi caduti: uno in Lungarno Ferrucci dove ha danneggiato un’auto in sosta, un’altro in viadotto Marco Polo presso una stazione di benzina, un altro in via Cave di Monteripaldi.

Gli agenti sono anche intervenuti per alcuni incidenti stradali che non hanno causato serie conseguenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa