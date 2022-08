Offerte di lavoro a Empoli, si cercano laureati e operai

Passato il Ferragosto, continua la ricerca delle offerte di lavoro da parte dei nostri lettori. Per questo anche nel mese di agosto le offerte di lavoro nell'ambito dell'Empolese Valdelsa continuano a fioccare. Ogni lunedì gonews.it viene incontro a chi non ha la fortuna di avere un lavoro con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

OPERAI ADD. POSA FIBRA OTTICA

Le risorse si occuperanno di predisporre l’allestimento dell’area di cantiere attraverso cartellonistica e strumenti di delimitazione; del Trasporto e posizionamento in cantiere dei cavi TLC; della realizzazione di posa di cavi in cassette, in tubazioni e in aereo nel rispetto del progetto e delle norme ambientali e della sicurezza. Le risorse ideali devono aver maturato esperienza in ambito edilizio e devono rendersi disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai-add-posa-fibra-ottica-130466/it/

ADD. AI FORNI

La risorsa si occuperà della conduzione dei forni per lo stampaggio delle forme per la realizzazione delle fondine delle pistole. La risorsa ideale deve aver maturato esperienza in ambito produttivo di tipo metalmeccanico.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-ai-forni-130221/it/

ADDETTI/E MANOVIA CALZATURIERA

Le risorse scelte, dovranno occuparsi di gestire in autonomia le diverse fasi della produzione cioè, preparazione, montaggio, finissaggio, incollaggio, inchiodatura, grattatura e controllo qualità.

Preferibile provenienza da aziende del settore calzaturiero

Esperienze pregresse come addetti alla manovia

Disponibilità lavorativa immediata full time

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie--manovia-calzaturiera-130020/it/

LAUREATO/A IN STAGE CONTROLLO QUALITA'

Synegie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'edilizia un/una:

LAUREATO/A IN STAGE CONTROLLO QUALITA'

La risorsa si occuperà di:

supervisionare la qualità dei prodotti finiti

verificare l'esistenza e il rispetto degli standard ISO

Il candidato ideale è in possesso di una laurea in chimica o ingegneria gestionale e si rende disponibile a periodi di stage.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/laureatoa-in-stage-controllo-qualita-129936/it/

COLF FAMIGLIA PRIVATA

La risorsa si occuperà dell'assistenza e accudimento per qualsiasi necessità di una persona disabile,

Si richiede una persona che abbia già svolto mansioni simili e che sia libera da subito.

La risorsa dovrà lavorare il giovedì e la domenica, individuando a sua scelta il giorno di riposo in altro giorno della settimana.

Luogo di lavoro: Empoli/Punta Ala

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/colf-famiglia-privata-130633/it/

