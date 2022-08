Rapina in gioielleria in Liguria, nuovo arresto a Prato

Coinvolge anche Prato un caso di cronaca avvenuto il 21 gennaio a Ceparana, frazione del comune di Bolano, in provincia di La Spezia. Nel paese al confine tra Liguria e Toscana dei ladri hanno rapinato una gioielleria e nelle ultime ore i carabinieri hanno arrestato una donna e un uomo, ritenuti basista e rapinatore. Un altro dei malviventi era stato messo in manette a marzo.

A gennaio un gioielliere di Ceparana stava chiudendo la sua attività. Due uomini a volto coperto, armati, gli hanno puntato la pistola contro, hanno esploso dei colpi in aria e si sono fatti consegnate gioielli e orologi per oltre 300mila euro. Il gioielliere è stato poi portato in ospedale dopo aver subito delle percosse.

Un 45enne, ritenuto uno dei responsabili, è stato arrestato il 17 marzo in provincia di Prato. Un 40enne è invece il secondo rapinatore, l'uomo è residente a Prato ed è finito in manette nelle ultime ore. Stessa sorte per una 45enne di Sarzana, la basista del colpo. Quest'ultima è sospettata di aver fornito le informazioni su come effettuare la rapina; all'epoca era legata al 45enne arrestato.

Il 40enne è finito in carcere a La Spezia, la 45enne è ai domiciliari a Sarzana. Tutti gli arrestati sono accusati, a vario titolo ed in concorso tra loro, di rapina e lesioni personali aggravate.