Gialloblu Castelfiorentino, Chiarugi coach: si riparte

Dopo una stagione che ha visto la giovane formazione castellana tra le protagoniste dello scorso campionato di Promozione, il Gialloblu Castelfiorentino riparte dal suo condottiero, coach Dario Chiarugi, andato ad un passo dalla conquista dei playoff. E proprio da qui, dal sogno sfumato in volata, riprenderà il cammino gialloblu, tra tante conferme e quattro importantissimi ritorni: Giulio Mugnaini, Fabio Iserani, Alberto Dragoni e Domenico Flotta, tutti nati e cresciuti in casa Abc Castelfiorentino e reduci dalle ultime stagioni in maglia Montesport con cui, nello scorso campionato, hanno raggiunto la finale per la promozione in serie D, poi persa per mano di Colle.

“Siamo entusiasti per l’inizio di questa nuova avventura – racconta coach Dario Chiarugi -, una stagione in cui proveremo a migliorarci rispetto a quella passata. Partiamo da un’ottima base, un gruppo ormai consolidato sia dentro che fuori dal campo al quale si aggiungeranno giocatori ormai esperti della categoria come Dragoni, Iserani, Mugnaini e Flotta, di ritorno da Montespertoli. Quattro innesti che ci permetteranno di avere a disposizione una rosa molto più ampia, che unirà la freschezza e il talento dei giovani all’esperienza dei senior. Un mix che sicuramente darà i suoi frutti anche a livello di intensità e qualità degli allenamenti, elemento che poi potrà avere un impatto positivo sulla gara. L’obiettivo – conclude – è quello di proseguire il nostro percorso di crescita limando quei dettagli che la scorsa stagione ci hanno costretto a lasciare per strada punti pesanti precludendoci la qualificazione ai playoff, ma sono convinto delle qualità del gruppo ed ho grande fiducia nei ragazzi. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Il raduno del è fissato per mercoledì 31 agosto alle ore 21.30 al PalaGilardetti.

Ecco dunque la rosa del Gialloblu Castelfiorentino 2022/2023:

· Playmaker: Giovanni Zampacavallo (2001, confermato), Vittorio Castellacci (2002, confermato), Alessio La Rosa (2003, confermato), Giulio Mugnaini (1997, da Montesport).

· Guardie: Alberto Ciampolini (2000, confermato), Gian Marco Cavini (2002, confermato), Fabio Iserani (1998, da Montesport).

· Ali: Giulio Buti (1998, confermato), Jacopo Talluri (2003, confermato), Lorenzo Giotti (2003, confermato).

· Ali grandi: Alessio Caggiano (1998, confermato), Marco Marrucci (2003, confermato), Gabriele Paciscopi (2003, confermato), Alberto Dragoni (1992, da Montesport), Domenico Flotta (1993, da Montesport).

· Pivot: Lorenzo Pratelli (1999, confermato), Federico Turini (2001, confermato), Tommaso Talluri (2001, confermato), Andrea Cetti (2003, confermato).

Fonte: Abc - Ufficio stampa