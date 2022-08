In auto con la droga, rifiuta i controlli: denunciato 20enne nell'Aretino

Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo in strada, i carabinieri di Bucine hanno denunciato un 20enne per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Durante l'operazione di prevenzione sulle condotte alla guida, i militari intorno alle tre e mezza di notte hanno notato nel comune di Montevarchi, vicino alla strada che porta al Ponte Leonardo, un'auto che viaggiava a bassa velocità e a fari spenti. A bordo del mezzo fermato un gruppo di giovani tutti sui vent'anni e tutti valdarnesi.

L'evidente nervosismo dei quattro ha fatto scattare la perquisizione personale e del veicolo, e i sospetti dei carabinieri hanno trovato conferma. Nel vano della maniglia della portiera anteriore, i militari hanno rinvenuto un involucro di plastica, contenente a sua volta altri otto involucri di hashish, per un totale di 8,60 grammi. Accertato che la sostanza ritrovata fosse del giovane alla guida, quest'ultimo si sarebbe rifiutato di sottoporsi ad esami tossicologici. Portato in caserma per i rilievi dattiloscopici e gli accertamenti di rito, per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento per uso di stupefacenti, reato previsto dal Codice della Strada. I grammi di hashish ritrovati nell'auto sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad analisi chimiche per determinarne l'esatta natura e acquisire elementi per risalire alla provenienza.