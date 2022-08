Maltratta la compagna e oppone resistenza: arrestato a Sansepolcro

Nella notte appena trascorsa i carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità. L'uomo, 32enne ucraino conosciuto alle forze di polizia e domiciliato in Valtiberina, si era reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, che aveva richiesto l'intervento dei carabinieri. All'arrivo dei militari l'uomo non era presente, mentre la donna è stata trasportata in pronto soccorso all'ospedale di Sansepolcro dove è stato attivato il protocollo "codice rosa".

Verso la mezzanotte i carabinieri avrebbero notato un uomo che si aggirava intorno all'ospedale. Supponendo dalla descrizione che potesse essere l'aggressore, l'uomo si sarebbe opposto al controllo non fornendo documenti e generalità. Nel tentativo dell'identificazione uno dei militari è stato anche raggiunto da una gomitata, che gli ha procurato lesioni alla mano destra. Il 32enne è stato infine bloccato e condotto in caserma e, dopo essere stato identificato, è stato arrestato.