Palpa il seno alle donne in bici, denunciato 38enne

A bordo di uno scooter si affiancava a donne in bici e toccava loro il seno, rischiando di farle cadere dal mezzo. Sono cinque gli episodi avvenuti in Versilia - uno a Marina di Pietrasanta, quattro a Forte dei Marmi - e hanno portato alla denuncia per violenza sessuale di un 38enne.

I fatti sono avvenuti tra l'11 luglio e il 13 agosto, tutti in pieno giorno. Le vittime - tra i quaranta e i cinquanta anni - hanno tutte denunciato il fatto alla polizia fortemarmina, fornendo l'identikit del molestatore. L'uomo però agiva sempre coperto da un casco e non è stato facile identificarlo.

La polizia ha studiato le immagini di videosorveglianza e trovato l'uomo. Il 38enne è stato perquisito nella sua abitazione in provincia di Massa: sono stati trovati gli indumenti e il caso da motociclista usati durante le molestie. Conseguentemente è scattata la denuncia.