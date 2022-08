Quattro escursionisti in difficoltà in una zona impervia: salvati con l'elicottero

I Vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e di Marradi, stanno intervenendo nel comune di Palazzuolo sul Senio, per il soccorso di alcune persone in zona boschiva. Drago 124, l’elicottero dei Vigili del fuoco, ha raggiunto il gruppo di 4 persone individuati in una zona impervia. Dall’elicottero sono stati calati gli eli-soccorritori per effettuare il controllo delle condizioni sanitarie e predisporre gli escursionisti per il recupero.

La famiglia composta da una donna, due bambini e un uomo, sono stati recuperati tramite verricello, imbarcati e trasportati in una zona di rendez-vous con le squadre di terra. Sul posto personale sanitario per controlli di routine che conferma il buono stato di salute della famiglia.