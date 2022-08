Tragico lutto negli States: il cuoco Matteo Catalani, originario di Pistoia, è morto a 29 anni a Washington, dove gestiva delle sue attività. Domenica scorsa ha subìto un attacco cardiaco fulminante che lo ha portato via. la famiglia Catalani è volata negli Usa per saperne di più in merito all'improvvisa scomparsa. I locali che gestica si chiamano Al Volo e Retrobottega