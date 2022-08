"Da Sant'Anna a Bucha", mostra prolungata al Parco nazionale della Pace

Visto il successo riscosso, gli apprezzamenti, e le richieste di visite pervenute in questi giorni, l’Istituzione Parco nazionale della Pace ha deciso di prolungare l’esposizione personale dell’artista versiliese Carlo Carli, dal titolo "Da Sant’Anna di Stazzema a Bucha. L’umanità attraversa le intemperie". La mostra è allestita alla Fabbrica dei Diritti dal 15 luglio. Avrebbe dovuto terminare il 15 agosto, ma invece rimarrà aperta al pubblico fino a fine agosto.

La mostra che, tra la fine di aprile ed i primi di maggio era allestita all’ Archivio di Stato di Venezia, è uno sguardo attento ai fatti di cronaca attualissimi ma anche un grido “munchiano” di disperazione e ribellione sia alla guerra, come nel trittico dedicato al conflitto fratricida in Ucraina, che ad altri gravi problemi (le intemperie) che affliggono il mondo come la pandemia o la siccità. È infatti anche per il significato profondo della personale dell’onorevole Carlo Carli che l’Istituzione Parco nazionale della Pace ha deciso di prorogarne l’apertura. Apprezzamento è stato espresso anche dal presidente della Toscana Eugenio Giani, che il 12 agosto ha visitato i 23 dipinti di Carli di cui 17 opere realizzate su tela (e sei disegni), con una tecnica mista che comprende il digitale, la grafica, pastelli a cera. È stata poi visitata anche da Vincenzo Ceccarelli, consigliere regionale della Toscana, dai presidenti dell’Anpi sezioni di Pisa e di Viareggio, oltre a diversi rappresentati di associazioni ambientaliste, e dal vicepresidente della Provincia di Lucca Nicola Conti che ha proposto di portare la mostra al Palazzo Ducale di Lucca. Rimane infine l’idea originaria del Parco della Pace di Sant’Anna di esporre le opere di Carli anche a Kiev e a Bucha. Per visitare la mostra è necessario prenotare un appuntamento telefonando al Museo storico della Resistenza di Sant’Anna al numero di telefono 0584-772025.

"È stata annunciata la visita del Console dell’Ucraina a Firenze, e lo attendiamo con piacere – spiega l’autore Carlo Carli -. Intanto ringrazio il presidente del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna e sindaco di Stazzema Maurizio Verona, e il presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini, per l’ospitalità ed essere stati i promotori della mostra".

Fonte: Museo Storico della Resistenza Sant’Anna di Stazzema