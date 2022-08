Maltempo, danni nel Fiorentino: albero sulla tramvia, problemi in un camping

La Toscana è flagellata dal maltempo. Anche a Firenze e nelle zone limitrofe pioggia e vento hanno fatto danni.

In città a Firenze è stata interrotta la linea 1 della tramvia per la caduta di un albero dentro il Parco delle Cascine. La pianta ha colpito un tram, non ci sono feriti.

I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti a Bottai in via San Cristofano presso il Camping Village Internazionale Firenze, per un albero caduto su un camper dove all’interno c’è una famiglia che non riesce ad uscire dal mezzo. Le persone non risultano ferite.

Altro intervento per la caduta di un ramo su una bancarella al mercato in Piazza del Galluzzo, dove risulta ferita una persona.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO