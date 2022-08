Furti nei camper e borseggi tra i turisti, polizia impegnata a Pisa

Ieri pomeriggio alle 16 a Pisa sono stati denunciati 3 minori mentre stavano rubando in un camper di proprietà di alcuni turisti spagnoli. Le volanti della questura di Pisa hanno potuto bloccare i tre, già con precedenti.

Sempre ieri pomeriggio, 4 borseggiatrici nomadi sono state fermate mentre si aggiravano tra turisti di origine asiatica, pronti a depredarli. Dopo il procedimento amministrativo, le 4 sono state rimpatriate nella città di residenza con il foglio di via dalla provincia di Pisa.

Infine in zona stazione 3 stranieri senza documenti e irregolari in Italia sono stati bloccati dalla polizia, per 2 di questi, di origine tunisina, sono state avviate le procedure per l'espulsione dall'Italia con partenza dal Centro per i rimpatri di Bari.