In casa materiale per il confezionamento e 300 grammi di hashish: arrestato minorenne a Montespertoli

Nella mattina del 15 agosto scorso, i carabinieri di Montespertoli hanno tratto in arresto in flagranza di reato un minore per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano acquisito elementi tali da ritenere che il giovane avesse spacciato della droga ad un altro minore del luogo. È stato quindi emesso un decreto di perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di trovare, oltre a vario materiale per il confezionamento, dell'hashish per un totale di oltre 300 grammi.

Il minore è stato quindi arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato convalidato oggi dal GIP del Tribunale per i Minorenni che ha disposto la misura dell’obbligo di permanenza in casa. In fase di indagini sarà comunque vagliata l’effettiva responsabilità e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a suo favore.