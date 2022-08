Alberi caduti, strade chiuse: danni da maltempo nell'Empolese Valdelsa

Il maltempo ha colpito tutta la Toscana e anche l'Empolese Valdelsa, facendo rivivere quanto avvenuto pochi giorni fa a Ferragosto. Empoli e zone limitrofe sono state toccate da vento e pioggia, si sta facendo la conta dei danni.

La situazione è in aggiornamento, andiamo a vedere cosa è avvenuto nei vari comuni.

Castelfiorentino - Chiusa uscita Granaiolo

Il forte vento ha provocato alcuni problemi a Castelfiorentino. Gli aggiornamenti arrivano dal sindaco Alessio Falorni: "Sono caduti alberi e cartelli stradali, e ci sono strade in difficoltà di percorrenza. I vigili del fuoco sono intasati di chiamate e stanno provando a dare mano a tutti nei limiti del possibile, così come la nostra Protezione Civile. La Polizia Municipale sarà in turno fino alle 24 (ed oltre in caso di necessità); per il serale avremo in servizio 6 pattuglie e la centrale operativa dedicata".

Alberi caduti intralciano il traffico a Ponticino Dogana, Chiesa Dogana, a Cambiano in via Niccoli e sulla Rotonda Locci. Chiusa l'uscita della 429 per Granaiolo.

Cerreto Guidi - Problemi sulla Sp31

"Abbiamo alberi caduti sulla provinciale pisana e 31 (quella che da Cerreto va a Empoli). Ho chiesto ai vigili di chiudere ora questa strada. La città metropolitana è stata avvisata e sta mandando gente per togliere alberi. Siccome però ci sono molti rami che pendono bisogna stare attenti e mettersi in viaggio se necessario evitando queste strade" scrive la sindaca cerretese Simona Rossetti.

Empoli - Caduti alberi in città

Danni anche a Empoli, sebbene per adesso siano tutti di lieve entità. Ci sono stati dei problemi agli alberi, qualche ramo si è spezzato ed è caduto sulla strada, resa fortemente bagnata dalla pioggia. A Monterappoli un albero è caduto sulla Sp52 bloccandola.

La sindaca Brenda Barnini ha scritto: "Sono molte le criticità sul territorio causate dal fortissimo vento e temporale. Stanno arrivando segnalazioni e sono impegnate squadre di volontariato e vigili del fuoco".

Qualche danno è stato accusato anche dagli stand del mercato rionale in zona Serravalle.

Gambassi Terme - Critica la situazione sulla Volterrana

A Gambassi Terme sono stati segnalati alberi caduti in carreggiata a Pillo, Case Nuove zona campo sportivo, sulla SP4 Volterrana per Volterra.

"Stiamo organizzando squadre con Protezione Civile, Città Metropolitana e Operai Comunali per liberare le strade. La situazione della Volterrana è critica lungo tutta la sua percorrenza. Segnalati alberi caduti anche verso Catignano" scrive il sindaco Paolo Campinoti.