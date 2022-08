Scontro frontale tra un fuoristrada e un'Ape: muore un 59enne

Tragedia ieri a Marradi, dove un uomo di 59 anni è morto a seguito di un incidente stradale. L'uomo si è scontrato frontalmente con un fuoristrada mentre era bordo della sua Ape, che si è ribaltata. L'incidente è avvenuto verso l'ora di cena di ieri in via Fornace di Marcianella.

Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 59enne. Illeso il conducente dell'altro veicolo, ma è sotto choc per quanto accaduto. Sul posto, oltre a personale del 118 dell'Emilia Romagna, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.