Sparatoria nel Pisano, muore 36enne in Valdicecina

Omicidio a Sasso Pisano, un 36enne albanese è rimasto vittima di colpi di arma da fuoco nella frazione di Castelnuovo Val di Cecina.

La vittima era in auto assieme a un'altra persona, quest'ultima ha dato l'allarme dopo la sparatoria. Il fatto è accaduto prima di cena, alle 19.30. Gli aggressori sono fuggiti su di un'auto di colore scuro.

Il fatto è accaduto al Parco delle Fumarole, in un'area nota per la geotermia ma molto lontana dai centri maggiori come Volterra o Pisa. Indagano i carabinieri.