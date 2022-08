Temporali a Empoli, attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione delle criticità

Con ordinanza 420 del 18 agosto 2022 è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per la gestione delle criticità a seguito dell’emergenza a causa degli ultimi fenomeni temporaleschi che si sono abbattuti in queste ore in città. È stata anche prorogata l’Allerta Codice giallo per il rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti fino alle 20 di domani, venerdì 19 agosto 2022, in tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il suddetto C.O.C. si trova nel Piano Intercomunale di Protezione Civile in via Giuseppe del Papa, 41.



Il Centro Operativo Comunale di protezione civile, sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile, è attivo per coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione. Il C.O.C. comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale.



L’attivazione del C.O.C. ha funzioni di: supporto nel rispetto delle procedure approvate e delle indicazioni di cui al documento “Misure operative per le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all'emergenza epidemiologica COVID 19” sopra richiamato: tecnica e pianificazione – per il supporto tecnico nella gestione di eventuali criticità del reticolo minore in collaborazione con il gestore delle reti idrauliche Acque Spa e ed il gestore del reticolo minore Consorzio di Bonifica Medio Valdarno; comunicazione e informazione – per il coordinamento dei comunicati stampa e gli aspetti informativi della popolazione; volontariato – per le attività di supporto operativo ed assistenza alla popolazione colpita da eventuali fenomeni calamitosi; materiali e mezzi – per la messa a disposizione di materiali e mezzi necessari per fronteggiare l’emergenza e delle aziende di pubblica utilità; trasporti e viabilità – per la gestione di eventuali aree di contenimento e problematiche connesse alla viabilità; telecomunicazioni e informatica – per la gestione degli aspetti informativi e banche dati a supporto del COC; servizi essenziali – per il supporto ed il pronto ripristino di servizi essenziali; coordinamento strutture operative – per la gestione delle forze in campo; finanziaria – per il supporto nella gestione finanziaria delle spese connesse; amministrativa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa