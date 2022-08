Tentato furto in casa, ma i carabinieri intervengono e lo arrestano

I carabinieri di San Piero a Ponti, nella mattinata di ieri, sono intervenuti in Campi via San Cresci poiché era stato segnalato un furto in abitazione. I militari giunti tempestivamente sul posto hanno trovato un uomo all'interno dell'abitazione. L'uomo ha prima tentato di nascondersi in casa e poi ha tentato la fuga. È stato però fermato. Si tratta di un 53enne peruviano, già con precedenti, in Italia senza fissa dimora, tratto in arresto per l'ipotesi di tentato furto in abitazione. L’uomo sarà giudicato con il rito direttissimo nella mattinata odierna.