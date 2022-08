Ciclista inseguito e aggredito da due cani vicino Corazzano

Era in bici tra San Miniato e Montaione quando due cani lo hanno avvicinato e aggredito. Un uomo è rimasto ferito a una gamba nella giornata di giovedì 18 agosto e ha ottenuto cinque giorni di prognosi.

Era in via Forni, in prossimità di Corazzano, al confine tra i due comuni. Stava transitando su quella strada pubblica sterrata quando si sono avvicinati due cani di grossa taglia. Erano entrambi liberi e lo hanno circondato.

Sceso dalla bici, ha cercato di tranquillizzare i due animali ma uno lo ha morso alla coscia. L'uomo ha urlato per attirare l'attenzione del proprietario ma non è arrivato nessuno.

Mentre i cani stavano continuando a inveire, l'uomo ha ripreso la bici e se ne è andato a tutta velocità, pur ferito a una gamba. In seguito è andato al pronto soccorso e ha sporto denuncia ai carabinieri di Ponte a Egola, che hanno inoltrato tutto ai colleghi di Montaione, comune di competenza in quell'area. Ha inoltre riportato una ferita che gli impedisce di deambulare correttamente.

Non c'è traccia del padrone dei cani. Le indagini in corso da parte dei militari, così come i controlli Asl, accerteranno la proprietà degli animali.