Lutto cittadino a Carrara per Maria Laura Zuccari, vittima del nubifragio

Il Comune di Carrara ha proclamato lutto cittadino nel giorno dei funerali di Maria Laura Zuccari, la donna di 68 anni che ha perso la vita durante il violento evento atmosferico che si è abbattuto sulla Toscana giovedì 18 agosto, che ha purtroppo provocato un decesso anche a Lucca. La donna è stata travolta da un albero nel parco Ugo La Malfa ad Avenza dove si sarebbe trovata nel tentativo di mettere in salvo un'altra persona, probabilmente un senza tetto, durante il nubifragio.

In una nota, la sindaca di Carrara Serena Arrighi "intende manifestare alla famiglia di Maria Laura Zuccari il più profondo senso di cordoglio a nome dell’intera città, colpita e sgomenta di fronte a questa tragedia, interpretando il comune sentimento della popolazione. I cittadini, le associazioni, con tutte le altre organizzazioni sociali, sono invitate a esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino, in segno di accoglimento e rispetto per l’accaduto".

Rinviati anche la Notte Bianca, prevista per il 20 agosto, e tutte le attività di pubblico spettacolo del fine settimana, così come il mercato previsto per domenica mattina. "In accordo con la Proloco e tutti gli organizzatori - ha dichiarato l'assessora al commercio Lara Benfatto - abbiamo ritenuto doveroso, per rispetto nei confronti della scomparsa della signora Maria Laura Zuccari, cancellare l'imminente Notte Bianca del prossimo sabato. Altrettanto rispetto lo meritano le persone che hanno subito ingenti danni ai propri beni".