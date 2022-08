Morto Maurizio Fioravanti, costituzionalista e presidente del Pin di Prato

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni con tutta la Giunta esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Maurizio Fioravanti, costituzionalista di chiara fama, preside della facoltà di Giurispridenza di Firenze, presidente del Pin nella fase del suo consolidamento e sviluppo e a lungo membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio. Proprio nel 2018 il sindaco consegnò il Gigliato d'argento al Prof. Maurizio Fioravanti. Con la massima onorificenza della città si è voluto ringraziare il prof. Fioravanti come presidente del PIN per l'impegno accademico e professionale svolto. Nello stesso anno Fioravanti fu stato anche nominato “Professore emerito” dell’Università di Firenze.

Il sindaco e l'Amministrazione si stringono alla moglie e alla figlia del professore in questo momento di grande dolore.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa