"Da 48 ore senza corrente elettrica e 3 bambini senza acqua fresca": ancora disagi dopo il maltempo

Continuano le segnalazioni per le interruzioni elettriche dopo il maltempo del 18 agosto scorso. Tra l'Empolese e il Cuoio ancora molte utenze sono purtroppo rimaste staccate, con disagi palpabili per molte famiglie.

Ne abbiamo dato notizia ieri su una segnalazione per Martignana, tra Empoli e Montespertoli, ma molte altre telefonate ci sono giunte. Ad esempio nella frazione Erta di Montelupo dalle 9.45 di venerdì 19 agosto in alcune abitazioni non è stato riparato il guasto elettrico che ha portato disagi alle abitazioni e alle attività.

Ben peggiore la situazione di una famiglia in via Palagetto a La Scala di San Miniato. Dal 18 agosto fino a oggi, quindi 48 ore, il guasto non è stato riparatononostante la pronta segnalazione la mattina stessa del disservizio.

"Sono consapevole che non dipende dal Comune e nessuno gli vuole attribuire la colpa a lui - ci segnala una madre di famiglia - però non si è degnato di offrire un aiuto. Noi siamo in casa con tre bambini da lavare e da sfamare ma soprattutto da dissetare con acqua fresca perché con questo caldo anche l'acqua diventa calda come la pipì. Siamo disperati, sudati e assetati e coi bambini che non si fanno la doccia dal 17 sera praticamente. Ho chiesto un generatore temporaneo piu volte ma ogni volta me l'hanno negato".