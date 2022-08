Frontale in Lucchesia, muore 75enne. Bambina ferita, è al Meyer

Sulle strade della Toscana è una domenica tragica. Dopo quelli di Carrara e San Romano c'è un altro incidente mortale. Un 75enne è rimasto vittima di uno scontro in provincia di Lucca, a Lunata, nel comune di Capannori.

L'uomo era alla guida della sua auto in via Antonio Rossi poco prima delle 11 di domenica 21 agosto. Il mezzo si è scontrato frontalmente con un'altra auto per motivi ancora da chiarire. Il 75enne è morto pochi minuti dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Sull'altra auto era presente un 32enne con la figlia di pochi anni. L'uomo è finito in codice giallo all'ospedale di Lucca, la bambina è stata portata con Pegaso al Meyer. Sono intervenuti la Misericordia di Montecarlo, i vigili del fuoco e la polizia municipale.