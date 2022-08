Malore in spiaggia, 15enne in ospedale in codice rosso

Ha avuto un malore in spiaggia ed è stato portato in codice rosso in ospedale. Un 15enne del Piemonte era a Marina di Cecina quando ha accusato un malore: è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118, poi l'elisoccorso lo ha portato a Livorno.

Era in via delle Gorette, sulla spiaggia tra il Delfino e il Gatto nero. I soccorsi parlano di apparente arresto cardiorespiratorio.

Sul posto sono subito intervenute l'ambulanza medicalizzata e un'ambulanza ordinaria, oltre all'elisoccorso Pegaso che, su decisione del medico, ha effettuato l'immediato trasporto del 15enne all'ospedale di Livorno.