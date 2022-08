Artisti di strada, artigiani e gusto: torna Castellina in Fiera

Spettacoli di magia, artisti di strada, truccabimbi, musica, animazione e gli immancabili sapori della tradizione culinaria locale. Tutto il borgo di Castellina Marittima sabato 27 e domenica 28 agosto si trasformerà in una grande festa a cielo aperto per grandi e piccini grazie alla seconda edizione di "Castellina in Fiera", evento organizzato e promosso dalla Pro Loco Castellina con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’associazione culturale Rinnovarte e il sostegno della Knauf. Gli eventi, pensati per festeggiare il patrono di San Giovanni Battista, si terranno intorno all’Ecomuseo dell’Alabastro ma coinvolgeranno tutto il paese. Dalle botteghe che, per l’occasione, resteranno aperte per accogliere i visitatori ai tanti stand gastronomici che proporranno tantissime prelibatezze come il panino con lampredotto, la stracottata, gli arrosticini e la porchetta ma anche zuppa toscana, polenta, hamburger, zonzelle, cinque e cinque e dolci tipici, oltre all’immancabile vino locale e alla birra artigianale.

Passeggiando per il borgo ci si potrà imbattere in uno spettacolo del mago Shezan, in tanta animazione per bambini, negli spettacoli di artisti di strada e nella sfilata dei trattori dell’associazione "Teste calde di Maremma". Tra le band che si esibiranno in piazza Mazzini i "Ross & Frank Country Music" con musica country e le Sisters G., due sorelle che stanno girando la costa nel segno del funky per due serate di divertimento assicurato.

Le strade del borgo accoglieranno anche banchetti di artigiani e di prodotti bio a km0 di aziende agricole locali mentre all’Ecomuseo dell’Alabastro si terrà una speciale rassegna dedicata alla sostenibilità e al green thinking con una grande mostra collettiva di arte contemporanea ad ingresso libero, dove esporranno le proprie opere artisti che trasformano materiali di riciclo in opere d’arte.

Fonte: Ufficio stampa