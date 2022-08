Conferenza dei servizi su rigassificatore Piombino: Giani firma convocazione

"Stamattina ho firmato la convocazione della conferenza di servizi per il 19 settembre sul rigassificatore di Piombino: porterà ad evidenza i pareri. Non è necessario che si chiuda. Si apre la logica di deduzioni e contro deduzioni ma i tempi si stanno rispettando".

Sono le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Snam ha presentato la sua richiesta il 29 giugno, ho tempo fino al 29 ottobre per rilasciare l'autorizzazione. Al di la delle dialettiche politiche vedo un atteggiamento sempre più costruttivo sulle necessità per portare l'iter alla realizzazione" ha aggiunto Giani.

Il governatore poi ha spiegato che la nave rigassificatrice non dovrà stare per più di tre anni. "Snam aveva chiesto 25 anni ma ha accettato. Poi costruiremo una piattaforma offshore al largo. Poi c'è un Memorandum di azioni per Piombino e Val di Cornia in 10 punti: trovo una rispondenza dai ministeri anche se siamo in ordinaria amministrazione".